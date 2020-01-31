Fenerbahçe tarihinin en ciddi transfer krizini yaşıyor. Simon Falette krizini son anda çözen Fenerbahçe, buna karşın Ricardo Rodriguez'i elinden kaçırınca bir transfer dönemi daha sol bek alamadan kapatmak üzere. Ara transfer dönemi bugün saat 18.00'de resmen sona erecek.
MOSES'TEN 300 BİN EURO'LUK JEST
F.Bahçe, Moses'tan 2.9 milyon Euro'yu hanesine artı yazdırınca ancak Falette'nin lisansını çıkartabildi. Moses alacağı olan 300 bin Euro'yu bırakınca bu rakama ulaşıldı.
SOL BEKE LİMİT YETMEDİ
Fakat Zajc ve Alper'in satılamaması, 4 milyon Euro'ya alınan Berke ve Barış'ın bedavaya kiralanması sonucu başka limit artışı oluşmadı.
RODRİGUEZ PSV İLE İMZALIYOR
Böyle olunca da Ricardo Rodriguez alınamadı. İsviçreli futbolcu PSV ile anlaştı ve Hollanda'ya gitti. F.Bahçe, sezon sonuna kadar sol bekte Dirar ve Hasan Ali ile mücadele edecek.
SEZON SONUNDA SATIN ALINACAK
Sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan Falette için kiralama süresi bitince zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
MOSES'TEN 300 BİN EURO'LUK JEST
F.Bahçe, Moses'tan 2.9 milyon Euro'yu hanesine artı yazdırınca ancak Falette'nin lisansını çıkartabildi. Moses alacağı olan 300 bin Euro'yu bırakınca bu rakama ulaşıldı.
SOL BEKE LİMİT YETMEDİ
Fakat Zajc ve Alper'in satılamaması, 4 milyon Euro'ya alınan Berke ve Barış'ın bedavaya kiralanması sonucu başka limit artışı oluşmadı.
RODRİGUEZ PSV İLE İMZALIYOR
Böyle olunca da Ricardo Rodriguez alınamadı. İsviçreli futbolcu PSV ile anlaştı ve Hollanda'ya gitti. F.Bahçe, sezon sonuna kadar sol bekte Dirar ve Hasan Ali ile mücadele edecek.
SEZON SONUNDA SATIN ALINACAK
Sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan Falette için kiralama süresi bitince zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
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