Erkan Süer Aslan oldu

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer'i kadrosuna kattı. 10 numara pozisyonunda oynayan genç yıldız, Twitter'dan 'Çocukluk aşkımsın' paylaşımı yaptı. Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer'i kadrosuna kattı. 10 numara pozisyonunda oynayan genç yıldız, Twitter'dan 'Çocukluk aşkımsın' paylaşımı yaptı.
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