Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin uzun süre ilgilendiği, anlaşmaya vardığı ancak transfer limitine takılıp transfer edemediği Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı.
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Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin uzun süre ilgilendiği, anlaşmaya vardığı ancak transfer limitine takılıp transfer edemediği Ricardo Rodriguez, PSV'ye imza attı.
Detaylar geliyor...
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