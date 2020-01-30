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  • 30.01.2020 23:14
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 23:14

'nin transfer gözdesi 'ye imza attı!

Son dakika haberine göre 'nin uzun süre ilgilendiği, anlaşmaya vardığı ancak transfer limitine takılıp transfer edemediği , 'ye imza attı.

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