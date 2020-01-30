Vodafone Park'ta taraftara açık olarak gerçekleştirilen imza töreninde başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, yönetim kurulu üyeleri ve Yalçın'ın teknik ekibi yer aldı. Tecrübeli teknik adam yeşil zemine çıktığı anda siyah beyazlı taraftarlar büyük heyecan yaşadı.

AHMET NUR ÇEBİ: BÜYÜK BEŞİKTAŞ, HOCASIYLA, YÖNETİMİYLE, TARAFTARIYLA BURADA

Beşiktaşlı taraftarların, "Fikret Orman paralar nerede" tezahüratı üstüne, Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı: "Burası yeri değil. Bizim en kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bunu her zaman söylemeye devam edeceğiz. Bu büyük camiamızın yetiştirdiği Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldık. Kendisinin gösterdiği tavır ve anlayış için de camiam adına kendisine teşekkür ediyorum.







Bu sürede görev yapan hocamız Abdullah Avcı'ya da teşekkür ediyoruz. Büyük Beşiktaş, hocasıyla, yönetimiyle, taraftarıyla burada. Desteğinizi bekliyoruz. Beşiktaş sizlere emanet. Çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim. Hocamızın Beşiktaş'a hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."







SERGEN YALÇIN: HAYATIMDA HİÇ BU KADAR HEYECANLANMADIM

Başkan Çebi'nin sözlerini tamamlamasının ardından söz alan Sergen Yalçın ise çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım. Başkana ve yönetime bize bu şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza sonsuz şekilde minnettarım. Milyonlarca taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu destek benim için inanılmaz, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Yalçın, konuşmaların tamamlanmasının ardından tribünlere tek tek uğrayarak siyah beyazlı taraftarları selamladı.



TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Beşiktaş Kulübünün, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta düzenleyeceği imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı takımın başına dün getirilen Yalçın için statta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, erken saatte stada gelerek giriş için bekledi. Belirli kapılardan gerçekleştirilen girişler sırasında taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzadığı görüldü.





Taraftarların stat dışındaki coşkusu, tribünlere de yansıdı. Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılar, takımlarının sembol marşlarına da eşlik etti. Taraftarlar, zaman zaman yaktıkları meşalelerle tezahürat yaptı.

Saha içinde imza töreni için oluşturulan platforma daha yakın olmak için taraftarlar, büyük mücadele verdi.