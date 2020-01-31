Sivasspor Camara’yı renklerine bağladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig lideri Sivasspor, Fransız futbolcu Samba Camara'yı renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısında Fransız ekibi AC Le Havre'da forma giyen Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın da yer aldığı törenle 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
KONYASPOR ZENİT'TEN ROBERT MAK'I KİRALADI
Ligde çok zor günler geçiren Atiker Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübü'nden Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Slovak oyuncunun transferine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ ve sol kanatta oynayan 1991 doğumlu Robert Mak 29 numaralı formayı giyecek" denildi.
TRABZON-ERZURUM 4 ŞUBAT SALI GÜNÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. Buna göre program şu şekilde oluştu: 4 Şubat Salı: 20.30: Trabzonspor-Erzurumspor, 5 Şubat Çarşamba: 14.30: Kırklarelispor- Fenerbahçe, 20.30: Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray, 6 Şubat Perşembe: 20.30: Antalyaspor- Sivasspor.
BAŞAKŞEHİR-G.BİRLİĞİ
Süper Lig'de 20. hafta, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda G.Birliği ile karşılaşacak.
DİEGO KAYSERİSPOR'DA
Antalyaspor, Diego Angelo'yu 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Antalyaspor formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol, 2 asist yaptı.
Y.MALATYA'DA TRANSFER
Yeni Malatya Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yeni Malatya'nın yeni bir transfer daha planladığı gelen bilgiler arasında.
KIZILYILDIZ-A.EFES
THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, bugün 21.00'de deplasmanda Sırp ekibi Kızılyılız ile karşılaşacak. Anadolu Efes 18 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor.
KONYASPOR ZENİT'TEN ROBERT MAK'I KİRALADI
Ligde çok zor günler geçiren Atiker Konyaspor, Rusya'nın Zenit Kulübü'nden Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Slovak oyuncunun transferine ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ ve sol kanatta oynayan 1991 doğumlu Robert Mak 29 numaralı formayı giyecek" denildi.
TRABZON-ERZURUM 4 ŞUBAT SALI GÜNÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. Buna göre program şu şekilde oluştu: 4 Şubat Salı: 20.30: Trabzonspor-Erzurumspor, 5 Şubat Çarşamba: 14.30: Kırklarelispor- Fenerbahçe, 20.30: Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray, 6 Şubat Perşembe: 20.30: Antalyaspor- Sivasspor.
BAŞAKŞEHİR-G.BİRLİĞİ
Süper Lig'de 20. hafta, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda G.Birliği ile karşılaşacak.
DİEGO KAYSERİSPOR'DA
Antalyaspor, Diego Angelo'yu 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Antalyaspor formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol, 2 asist yaptı.
Y.MALATYA'DA TRANSFER
Yeni Malatya Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yeni Malatya'nın yeni bir transfer daha planladığı gelen bilgiler arasında.
KIZILYILDIZ-A.EFES
THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, bugün 21.00'de deplasmanda Sırp ekibi Kızılyılız ile karşılaşacak. Anadolu Efes 18 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor.
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