Sivasspor Camara’yı renklerine bağladı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

KONYASPOR

ZENİT'TEN

ROBERT

MAK'I

KAYSERİSPOR'DA

ntalyaspor

liderifutbolcu'yı renklerinebağladı. Sezonun ilk yarısındaekibi'da formagiyen Mali asıllıstoper'ın da yer aldığı törenleyıllık sözleşme imzaladı.çok zor günler geçiren'nın'ndenile sezon sonunakadar anlaşma sağladı.oyuncununtransferine ilişkin kulüpten yapılanaçıklamada, "Sağ ve sol kanatta oynayanformayı giyecek" denildi.Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu. Buna göre program şu şekilde oluştu:20.30: Trabzonspor-Erzurumspor,14.30: Kırklarelispor- Fenerbahçe, 20.30: Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray,20.30: Antalyaspor- Sivasspor.Lig'de 20. hafta, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda G.Birliği ile karşılaşacak., Diego Angelo'yu 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Kayserispor'a kiraladı. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Antalyaspor formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol, 2 asist yaptı.Malatya Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yeni Malatya'nın yeni bir transfer daha planladığı gelen bilgiler arasında.Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, bugün 21.00'de deplasmanda Sırp ekibi Kızılyılız ile karşılaşacak. Anadolu Efes 18 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor.