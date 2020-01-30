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  • 30.01.2020 21:15
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 21:15

Son dakika: maç programı açıklandı

Son dakika haberi! 'nda 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarının programı açıklandı. Çeyrek final müsabakaları ATV ve A Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

Türkiye Kupası çeyrek final maç programı açıklandı

'nda programı belli oldu. , kupada çeyrek final aşamasının ilk maçlarının programını resmi sitesinden açıkladı.

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde;

4 Şubat Salı: Trabzonspor - BB. Erzurumspor 20.30

5 Şubat Çarşamba: Kırklarelispor - Fenerbahçe 14.30

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray 20.30

6 Şubat Perşembe: Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor 20.30

MAÇLAR ŞİFRESİZ ATV VE A SPOR'DAN YAYINLANACAK
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-5-6 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı açıklandı. Çeyrek final müsabakaları ATV ve A Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

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