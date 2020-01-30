Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Alper Potuk transferini doğruladı. Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında kadroda düşünmediği isimlerden biri olan 28 yaşındaki futbolcu satış listesine konmuştu. Alper Potuk'un Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olacağı iddiaları büyük sükse yarattı.
Rizespor'dan Alper Potuk transferi ile ilgili açıklama! "Gelmek isterse..."
Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Alper Potuk'un Çaykur Rizespor'a transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Alper Potuk transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Takımımızda görmek istediğimiz bir oyuncu. Transferin bitmesine 1 gün kaldı. Gelmek isterse transfer gerçekleşir.'' ifadelerini kullandı.
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