Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Ricardo Rodriguez' açıklaması: "Fener’i çok istedi ama transferi gerçekleşmedi F.Bahçe'nin transferi için çok uğraştığı Milanlı Rodriguez için takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama geldi. Hakan, "Rodriguez, Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyordu ancak transferi maddi sorunlara takıldı" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'nin transferi için çok uğraştığı Milanlı Rodriguez için takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklama geldi. Hakan, "Rodriguez, Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyordu ancak transferi maddi sorunlara takıldı" ifadelerini kullandı. Kanarya'nın harcama limiti engeli sebebiyle transferini bitiremediği Rodriguez'in PSV'ye gitmesi bekleniyor.



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