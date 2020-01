Türkiye cumartesi günü oynanacak dev derbiye kilitlendi. Şampiyonluk yarışının iki iddialı takımı Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Kritik maç sadece ezeli rakiplerin değil, aynı zamanda iki takımın golcüleri Alexander Sörloth ve Vedat Muriç'in düellosuna sahne olacak.



MAÇ BAŞINA 3.3 ŞUT ATIYOR

15 golle ligde krallık yarışında zirvede olan Sörloth ayrıca 5 de asist yaptı. Norveçli yıldız maç başına 3.3 dripling ve yüzde 72.1'lik pas yüzdesiyle dikkat çekiyor. Sörloth'un 3.3 şut ortalaması var.







KİLİT PASLARI DİKKAT ÇEKİCİ

Attığı 12 golle Fenerbahçe'yi taşıyan Vedat Muriç 4 de asiste imza attı. Kosovalı yıldızın en büyük silahı maç başına 4.6 hava topu kazanması. Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği de dikkat çekici.



İKİSİNİN DE SOLU ÇOK ETKİLİ

Sörloth gollerinin 8'ini sol ayağıyla, 6'sını ise kafayla ağlara yolladı. Vedat Muriç'in ise sol ayağıyla 9, sağ ayağıyla 2, kafayla ise 1 golü var. Sörloth'un 1, Vedat'ın ise 2 penaltı golü bulunuyor.







SÖRLOTH BAŞLIYOR MURİÇ BİTİRİYOR!

Trabzonsporlu Sörloth en çok golü 1 ile 15. dakikalar arasınd a atarken, Fenerbahçeli Vedat Muriç 76-90 arasında coşuyor

CUMARTESİ günkü derbinin kader adamları olması beklenen Alexander Sörloth ve Vedat Muriç'in gol dakikaları dikkat çekiyor. Sörloth en fazla golü (4) maçların ilk 15 dakikasında attı. Vedat Muriç ise 76 ve 90. dakikalar arasında attığı 3 golle, maçların sonuna damgasını vurdu.







Sörloth attığı 6 kafa golüyle bu alanda Süper Lig'in en etkili futbolcusu durumunda.



Attığı kafa golü: 6



Sağ ayakla gol: 1



Sol ayakla gol: 8



Takım arkadaşlarına çok iyi servisler yapan Alexander Sörloth'un ligde 5 asisti bulunuyor.







SOLU SÜPER

Vedat Muriç bu sezon sol ayağıyla tam 9 gol attı.



Attığı kafa golü: 1



Sağ ayakla gol: 2



Sol ayakla gol:9



Maç başına 4.6 hava topu kazanan Vedat Muriç arkadaşlarına sürekli top indiriyor.



Penaltıdan 2 gol bulan Vedat Muriç 1 kez de ceza sahası dışından ağları havalandırdı.