Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, bugün köşesinde yazdığı yazıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'i çok sert sözlerle eleştirdi. Elazığ'da meydana gelen depremin ardından Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ertelenmesiyle ilgili açıklama yapan ve ucuz hesaplar peşinde koşan bu ikiliye tepki gösteren Uluç, "İnsanlar "Can", bu Ali de "Puan" derdinde.." dedi.

İşte Hıncal Uluç'un "Bir öfke depremi yaşıyorum ki..." başlıklı yazısı

Hafta sonu Ankara'ya gittim biliyorsunuz..

Asker arkadaşım ve sonra damat Fethi'nin 80'inci yaş günü.. Aile toplanacak, nasıl mutlu anlar yaşayacağız.. Yaşadık da.. Ama.. Ama işte o deprem..

Bir hüzündür karıştı ki mutluluğumuza hepimizin..

Ateş düştüğü yeri yakarmış.. İmkanı mı var, kışın ortasında en yakınlarını kaybedenlerin acısını aynen yaşamanın..

İmkanı var mı, enkazın başında, o enkazın altında kalan anne, baba, kardeş, çocuklarını bekleyenlerin hallerini aynen hissetmenin..

Bizimkisi, orada, o enkazın altında, içinde, yanında olanların milyonda biri değil.. Bu yüzden "Acı" bile diyemedim de "Hüzün" sözcüğünü seçtim zaten..

İlk deprem haberleri ve görüntüleriyle başlayan hüznüm, gelişmeleri izledikçe öfkeye dönüşmeye başladı..

Bir yanda siyasiler..

Yahu böylesi ulusal bir felakette, her ama her türlü ayrımcılık unutulur.. Unutulmalı..

Böylesi ulusal bir felakette ki, bu deyim bile yanlış.. Ne demek "Ulusal?." Depremden iki insanı ellerini kanatırcasına enkaz kazıyarak çıkartan Mahmud Suriyeli değil mi?.

Bir "İnsanlık" afeti yaşıyoruz.. Hepimiz de insanız değil mi?. O zaman "Bir"iz.. Bir olmamız gerekir.. Ama öyle olduk mu, olabildik mi?.

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Bir yandan bu İnsanlık Afeti'nden anında oy çıkarma çabasına düşen siyasiler..

Öte yandan, bu İnsanlık Afeti dalga dalga yurdu sararken, utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan puan evet evet.. Puan hesabı yapan güya "Spor" adamları.. Sporun da, insanlığın da yüz karaları..

Ve bunlar kulüp başkanı, iyi mi?.

Biri felakete uğrayan Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil..

Öteki, "Önce Fener, sonra Türkiye" diyecek kadar gözü dönmüş fanatik, - Ne yazık ki- Fenerbahçe Kulübünün Başkanı Ali..

Çıldırdım, inanın çıldırdım açıklamalarını duyduğum zaman..

Malatya'da deprem olmuş.. Binalar yıkılmış..

Ölüler, yaralılar.. Ambülans, itfaiye sirenleri..

Artçılar devam ediyor.. Sallanıyor durmadan Malatya..

Federasyon en doğru kararı vermiş.. Bu artçı sarsıntıların devam ettiği, acıların bire bir yaşandığı yerlerdeki tüm maçları ertelemiş. Bunların arasında, Malatya- Trabzon maçı da var..

..Ve ertelemeye ilk isyan eden gevrek gevrek federasyona saldıran Malatya Başkanı Adil..

Efendim, Federasyon Trabzon'un kulu ya..

Trabzon'u da devlet himayesine almış ya.. Hani Trabzon Stadı'ndaki locaları devletle iş yapan müteahhitlere zorla aldırtan devlet.. Eveleme geveleme itham ettikleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.. Allah'tan yakından tanıdığım, güvendiğim, inandığım bir insan da..

Malatya'nın gevrek Adil'i, "Trabzon üç gün evvel 120 dakikalık kupa maçı oynamıştı.

Üstelik sarı kart sınırında 4 adamı vardı.

Biz onları böyle kolay lokma yakalamıştık.

Federasyon maçı erteleyip, Trabzon'u kurtardı.

Malatya erteleme falan istemedi" dedi..

O der demez de Fener'in Ali'si sazı aldı eline..

Düşünün.. Orada bir insanlık dramı, faciası yaşanıyor. Binlerce insan, yaşlısı, hastası, çocuğu, eksi 10 derecede sokakta yatıyor..

Enkazlardan hâlâ canlı, ceset, insanlar çıkarılıyor..

Durmadan artçılarla sarsılıyor, Malatya...

İnsanlar "Can", bu Ali de "Puan" derdinde..

"Gelecek hafta bizim Trabzon'la maçımız var. Trabzon'un ceza sınırında dört adamı vardı. Bunlar "Zorlu" hakemlerimiz sayesinde dördüncü sarı kartları görecekler, cezalı duruma düşecekler, biz de onları kolay yenecektik.

Trabzon'un emir kulu Federasyon onları kurtardı.." Yahu bu ülkede bu federasyon kulluk yapıyorsa, sadece Fener'e yapıyor.. Hele de Zorlu toplantısından sonra.. O toplantı ardından ilan edilmiş hakemler aniden değiştirilmedi mi?. Yeni atananlar maçı Beşiktaş'tan alıp 3 puanı Fener'e hediye etmediler mi?.

O Zorlu toplantısından sonra bütün ama bütün Fener maçlarına, o eski, o eyyamcı hakemler atanmadı mı?.

Gençler ötekilere verilirken..

Güya MHK Başkanı Zekeriya Alp "Genç hakemlere güveniyor, onlara görev veriyorum" diyen Zekeriya Alp, Zorlu'dan bu yana Fener'e tek, bir tek, gördüğünü cesaretle çalan "Genç" hakem atayabildi mi?.

Fener'i hep, eyyamcılarıyla kollamadı mı?.

İşte o "Zorlu" hakemleriyle, Malatya maçında, Trabzon'un kolunu kanadını kırma hesapları yapan Ali'nin oyunu, bu erteleme ile döndü ve 6222 savcısının göz yummasıyla, savaş naralarını her hafta arttırarak atan Ali, bu defa, bütün yurtta, sportmen Fener camiası dahil bütün yurtta öfke ve nefret uyandıran açıklamasını yaptı..

"Ölenler, evsiz kalanlar, acılar yaşayanlar umurumda değil. Ben puanıma, ben şampiyonluğa bakarım" diye, devlete savaş ilan etti..

Dün bizim gazeteye baktım.. Aslında güzel bir yorum yapmışlar.. Adil'in gevrek olanını yerden yere vurmuşlar.. Ama ötekinin adı bile geçmiyor. "Fener yönetimi.." Yani Başkandan habersiz bildiri yayınlamış Yönetim öyle mi?.

Allah'tan Erman Hocam var..

Allah'tan kimsenin gözünün yaşına bakmayan, Zorlu toplantısını da ortaya çıkaran korkusuz Erman Hocam içimi soğutan her şeyi söylüyor ve yazıyor..