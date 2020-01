abzonspor'un

ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenenkarşılaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamailearasında yaşanan söz düellosu ve gerilime de son noktayı koydu.kararının TFF 'nin kendi insiyatifi ile alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: TFF Yönetim Kurulu hem iki kulüp hem de bölgedeki tüm kulüplerle iletişime geçmiştir.kurum ve kuruluşlarıylayapılan temaslarsonucu can kayıplarımızınyarattığı üzüntü,olağanüstü durumve artçı sarsıntıların(1022 adet) devam etmesinedeniyle ertelemekararı alınmıştır.durum ve sarsıntılarındevam etmesinedeniyle sadecemaçı değilertelemiştir.ailemizinvevatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her zor zamanda olduğu gibi var gücüyle çaba göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Malatya - Trabzon maçının ertelenmesine tepki gösteren Fenerbahçe kulübü, kararın ligdeki yarışını etkileyeceğini açıklamıştı. Açıklamada Malatyaspor başkanı Adil Gevrek 'in talebin Trabzonspor 'dan geldiğini söylemesine yer verilmiş ve TFF'ye "Erteleme sebebi 120 dakika kupa maçı oynayan Trabzonspor'un maça çıkmak istememesi mi... Yoksa 4 oyuncusunun kart sınırında olması mı" gibi sorular yöneltilmişti.Fenerbahçe'nin açıklamalarına cevabı ise gecikmemişti. Açıklamada "Kulübümüzün ne resmi ne de şifahen Türkiye Futbol Federasyonu 'ndan müsabakanın ertelenmesine dair hiç bir talebi olmamıştır! Söz konusu talep; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelmiştir" ifadeleri yer almış ve Başkan Ali Koç 'un gerginlikten sonuç çıkarmaya çalıştığı belirtilmişti.Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Malatyaspor -Trabzonspor maçını ertelemesinin ardından karara tepki gösteren Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in takımını Antalya 'ya kampa yolladığı öğrenildi. Tüm bu tartışmaların ardından böyle bir kararın alınması üzerine Bordo-Mavili taraftarlar tepki göstererek, "Madem ki Malatya'da her şey normal, o halde takımı neden Antalya'ya kampa götürüyorsun" yorumlarını yaptılar.