Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ, Malatya ve çevresinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Yeni Malatya-Trabzon karşılaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama F.Bahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan söz düellosu ve gerilime de son noktayı koydu.
TÜM KULÜPLERLE GÖRÜŞÜLDÜ
Erteleme kararının TFF'nin kendi insiyatifi ile alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: TFF Yönetim Kurulu hem iki kulüp hem de bölgedeki tüm kulüplerle iletişime geçmiştir.
BÖLGEDE 1022 ADET ARTÇI DEPREM
Devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla yapılan temaslar sonucu can kayıplarımızın yarattığı üzüntü, olağanüstü durum ve artçı sarsıntıların (1022 adet) devam etmesi nedeniyle erteleme kararı alınmıştır.
BÖLGEDEKİ TÜM MAÇLAR ERTELENDİ
Olağanüstü durum ve sarsıntıların devam etmesi nedeniyle sadece Btc Türk Malatyaspor- Trabzonspor maçı değil bölgedeki tüm profesyonel ve amatör karşılaşmalar ertelemiştir.
FUTBOL AİLESİ İÇİN BİRLİK ZAMANI
Futbol ailemizin Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her zor zamanda olduğu gibi var gücüyle çaba göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz.
FENER NE DEMİŞTİ
Yeni Malatya- Trabzon maçının ertelenmesine tepki gösteren Fenerbahçe kulübü, kararın ligdeki yarışını etkileyeceğini açıklamıştı. Açıklamada Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'in talebin Trabzonspor'dan geldiğini söylemesine yer verilmiş ve TFF'ye "Erteleme sebebi 120 dakika kupa maçı oynayan Trabzonspor'un maça çıkmak istememesi mi... Yoksa 4 oyuncusunun kart sınırında olması mı" gibi sorular yöneltilmişti.
TRABZON NE DEMİŞTİ?
Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin açıklamalarına cevabı ise gecikmemişti. Açıklamada "Kulübümüzün ne resmi ne de şifahen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan müsabakanın ertelenmesine dair hiç bir talebi olmamıştır! Söz konusu talep; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelmiştir" ifadeleri yer almış ve Başkan Ali Koç'un gerginlikten sonuç çıkarmaya çalıştığı belirtilmişti.
MALATYA ANTALYA'YA GİTTİ!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ertelemesinin ardından karara tepki gösteren Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in takımını Antalya'ya kampa yolladığı öğrenildi. Tüm bu tartışmaların ardından böyle bir kararın alınması üzerine Bordo-Mavili taraftarlar tepki göstererek, "Madem ki Malatya'da her şey normal, o halde takımı neden Antalya'ya kampa götürüyorsun" yorumlarını yaptılar.
TÜM KULÜPLERLE GÖRÜŞÜLDÜ
Erteleme kararının TFF'nin kendi insiyatifi ile alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: TFF Yönetim Kurulu hem iki kulüp hem de bölgedeki tüm kulüplerle iletişime geçmiştir.
BÖLGEDE 1022 ADET ARTÇI DEPREM
Devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla yapılan temaslar sonucu can kayıplarımızın yarattığı üzüntü, olağanüstü durum ve artçı sarsıntıların (1022 adet) devam etmesi nedeniyle erteleme kararı alınmıştır.
BÖLGEDEKİ TÜM MAÇLAR ERTELENDİ
Olağanüstü durum ve sarsıntıların devam etmesi nedeniyle sadece Btc Türk Malatyaspor- Trabzonspor maçı değil bölgedeki tüm profesyonel ve amatör karşılaşmalar ertelemiştir.
FUTBOL AİLESİ İÇİN BİRLİK ZAMANI
Futbol ailemizin Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her zor zamanda olduğu gibi var gücüyle çaba göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz.
FENER NE DEMİŞTİ
Yeni Malatya- Trabzon maçının ertelenmesine tepki gösteren Fenerbahçe kulübü, kararın ligdeki yarışını etkileyeceğini açıklamıştı. Açıklamada Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'in talebin Trabzonspor'dan geldiğini söylemesine yer verilmiş ve TFF'ye "Erteleme sebebi 120 dakika kupa maçı oynayan Trabzonspor'un maça çıkmak istememesi mi... Yoksa 4 oyuncusunun kart sınırında olması mı" gibi sorular yöneltilmişti.
TRABZON NE DEMİŞTİ?
Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin açıklamalarına cevabı ise gecikmemişti. Açıklamada "Kulübümüzün ne resmi ne de şifahen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan müsabakanın ertelenmesine dair hiç bir talebi olmamıştır! Söz konusu talep; Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelmiştir" ifadeleri yer almış ve Başkan Ali Koç'un gerginlikten sonuç çıkarmaya çalıştığı belirtilmişti.
MALATYA ANTALYA'YA GİTTİ!
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ertelemesinin ardından karara tepki gösteren Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in takımını Antalya'ya kampa yolladığı öğrenildi. Tüm bu tartışmaların ardından böyle bir kararın alınması üzerine Bordo-Mavili taraftarlar tepki göstererek, "Madem ki Malatya'da her şey normal, o halde takımı neden Antalya'ya kampa götürüyorsun" yorumlarını yaptılar.
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