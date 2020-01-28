Oğuzhan Feyenoord’ta

Harcama limitinde yaşanan sorun nedeniyle transferde sessiz kalan Beşiktaş'ta çok flaş bir ayrılık yaşandı... Son iki sezonda gösterdiği kötü performans sonrası taraftarlarla arası açılan ve kaptanlığı elinden alınan Oğuzhan Özyakup, Feyenoord ile anlaştı. Hollanda kulübünün yaklaşık 1 hafta önce Siyah-Beyazlılar ile temasa geçerek kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.
Dün yapılan son görüşmelerin ardından aradaki tüm pürüzler giderildi. Futbola Alkmaar altyapısında başlayan Oğuzhan Özyakup 6 aylığına Hollanda'ya dönecek. Tecrübeli yıldızın maaşını da Hollanda kulübü Feyenoord ödeyecek.
Dün yapılan son görüşmelerin ardından aradaki tüm pürüzler giderildi. Futbola Alkmaar altyapısında başlayan Oğuzhan Özyakup 6 aylığına Hollanda'ya dönecek. Tecrübeli yıldızın maaşını da Hollanda kulübü Feyenoord ödeyecek.
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