Beşiktaş'ta gözden düşen orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup Hollanda'nın Feyenoord kulübüne transfer oldu. Oğuzhan Özyakup sezonu Hollanda'da tamamlayacak.

YARIM SEZON KİRALANDI

Siyah-beyazlı ekip, Oğuzhan'ın kiralanması konusunda Hollanda temsilcisi ile el sıkıştı. 27 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar Feyenoord'da forma giyecek. Oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Oğuzhan'ın maaşının yarısını ise Beşiktaş ödeyecek.

KARİYERİ GERİYE SARDI

2016'da orta sahada Sosa ve Atiba ile birlikte uyumuyla dikkat çeken 27 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımın elde ettiği şampiyonlukta asistleri ve golleriyle kariyerinin en parlak dönemini yaşamıştı.

Ancak daha sonra kariyerinde gerileme dönemi yaşayan Oğuzhan, yedek kulübesine demir attı, taraftarlarla da arası bozuldu. Kaptanlığı sezon başında alınan siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon 20 maçta 1 gol, 1 asistlik performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.