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  • 28.01.2020 14:14
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 14:21

'de son dakika gelişmesi! Westerlo'ya kiralandı

'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 'yı Belçika'nın KVC Westerlo ekibine kiraladığı açıkladı.

F.Bahçe'de ayrılık! Resmen açıklandı...

'nin geçtiğimiz sezon Altınordu'dan kadrosuna dahil ettiği ve bu sezon 'a kiraladığı 'nın yeni kulübü belli oldu. Barış, 1,5 yıllığına Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

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