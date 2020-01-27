Medipol Başakşehir, Kerim Frei'yı sezon sonuna kadar Hollanda 1'inci Lig ekiplerinden Emmen'e kiraladığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "Futbolcumuz Kerim Frei, sezon sonuna kadar Hollanda 1. Lig ekiplerinden FC Emmen'e kiralanmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
26 yaşındaki oyuncu bu sezon Başakşehir forması ile toplam 6 mücadeleye çıkmış ve bu müsabakalarda 1 asist kaydetmişti.
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