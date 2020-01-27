Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 27.01.2020 22:04
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 22:04

'yi ekibi Emmen'e kiraladı

Medipol , 'yı sezon sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden Emmen'e kiraladığını açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Başakşehir forması ile toplam 6 mücadeleye çıkmış ve bu müsabakalarda 1 asist kaydetmişti.

Başakşehir'de ayrılık!

Medipol , 'yı sezon sonuna kadar 1'inci Lig ekiplerinden Emmen'e kiraladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "Futbolcumuz Kerim Frei, sezon sonuna kadar Hollanda 1. Lig ekiplerinden FC Emmen'e kiralanmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Başakşehir forması ile toplam 6 mücadeleye çıkmış ve bu müsabakalarda 1 asist kaydetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBaşakşehir Kerim Frei'yi Hollanda ekibi Emmen'e kiraladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri