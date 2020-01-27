Süper Lig'de haftanın perdesi bu akşam kapanacak. Lider Sivasspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak zorlu maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek.









BEŞİKTAŞ A.EFES'İ DEPLASMANDA YIKTI

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Anadolu Efes'i 104-98 yendi. Diğer sonuçlar: Gaziantep- Fenerbahçe: 81-70, Türk Telekom-Afyon Belediye: 92-83, Büyükçekmece- Pınar Karşıyaka: 56-99.



HASAN ÜÇ HAFTA YOK

Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Takımın önemli isimlerinden Hasan Hüseyin'in üç hafta oynayamayacağı açıklandı.







NEWTON İDMANDA

Trabzon'un Chelsea'nin teknik heyetinden kadrosuna kattığı Eddie Newton dün ilk idmanına çıktı.



EFSANE GARBİS ÖLDÜ

Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan 90 yaşında vefat etti. Cenaze töreni çarşamba günü Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde düzenlenecek.

A.GÜCÜ'NDEN İSYAN!

A.Gücü hakem kararlarına tepki gösterdi. Basın sözcüsü İsmail Atasoy, "Kulübümüz, sezon başından itibaren hakem hatalarından dolayı büyük bir mağduriyet yaşamaktadır" dedi.



DJOKOVİC TUR ATLADI

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 2 numarası Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldi. Sırp raket, Schwartzman'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.



ATTAMAH 1. LİG'DE!

Sezon başında Başakşehir'den Rizespor'a transfer olan Joseph Attamah'ı kiralık olarak 1. Lig ekibi Karagümrük'e transfer oldu. Ganalı yıldızın sezon sonuna kadar imza attığı belirtildi.

