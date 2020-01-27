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Lider Hatayspor 3 puanı hatırladı

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, evinde Menemen'i 2-0 mağlup ederek 2 hafta sonra kazandı. Ev sahibinin gollerini Mesut ve Diop kaydetti. Ligin bir başka iddialı takımı Erzurumspor ise sahasında Balıkesirspor'u 1-0'lık sonuçla yıktı. Adana Demir ise evinde Bolu ile 2-2 berabere kaldı.

Lider Hatayspor 3 puanı hatırladı
TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, evinde Menemen'i 2-0 mağlup ederek 2 hafta sonra kazandı. Ev sahibinin gollerini Mesut ve Diop kaydetti. Ligin bir başka iddialı takımı Erzurumspor ise sahasında Balıkesirspor'u 1-0'lık sonuçla yıktı. Adana Demir ise evinde Bolu ile 2-2 berabere kaldı.

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