Lider Hatayspor 3 puanı hatırladı TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, evinde Menemen'i 2-0 mağlup ederek 2 hafta sonra kazandı. Ev sahibinin gollerini Mesut ve Diop kaydetti. Ligin bir başka iddialı takımı Erzurumspor ise sahasında Balıkesirspor'u 1-0'lık sonuçla yıktı. Adana Demir ise evinde Bolu ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor, evinde Menemen'i 2-0 mağlup ederek 2 hafta sonra kazandı. Ev sahibinin gollerini Mesut ve Diop kaydetti. Ligin bir başka iddialı takımı Erzurumspor ise sahasında Balıkesirspor'u 1-0'lık sonuçla yıktı. Adana Demir ise evinde Bolu ile 2-2 berabere kaldı. TÜM MANŞETLER