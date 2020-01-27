Göztepe’nin 95 yıllık hasreti sona erdi

TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve Gürsel Aksel Stadı, kapılarını açtı... Sarı-Kırmızılı taraftarların hınca hınç doldurduğu statta toplam 39 loca yer alıyor. Saha zemininin hibrit çim olduğu 20 bin kişilik statta led aydınlatmalar kullanıldı.
Kale arkası tribündeki koltukların kaldırılmasıyla kapasite 25 bine yükselecek.
Kale arkası tribündeki koltukların kaldırılmasıyla kapasite 25 bine yükselecek.
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