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’nin 95 yıllık hasreti sona erdi

tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve Stadı, kapılarını açtı... Sarı-Kırmızılı taraftarların hınca hınç doldurduğu statta toplam 39 loca yer alıyor. Saha zemininin hibrit çim olduğu 20 bin kişilik statta led aydınlatmalar kullanıldı. tribündeki koltukların kaldırılmasıyla kapasite 25 bine yükselecek.

Göztepe’nin 95 yıllık hasreti sona erdi
TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve Gürsel Aksel Stadı, kapılarını açtı... Sarı-Kırmızılı taraftarların hınca hınç doldurduğu statta toplam 39 loca yer alıyor. Saha zemininin hibrit çim olduğu 20 bin kişilik statta led aydınlatmalar kullanıldı.



tribündeki koltukların kaldırılmasıyla kapasite 25 bine yükselecek.

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