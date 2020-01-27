Beşiktaş’ta karar haftası

LUCESCU

içindeile yolları ayıran'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim bugün yapacağı toplantıda adayları masaya yatıracak.de yeni hocanınbekleniyor.bilgilere göre listede 4 isim bulunuyor. Başkan'ninve'yı ilk planda düşündüğü ve iki isimle görüşme yapılacağı ifade edildi.ayrıcave'nun da bulunduğu belirlendi.'nin'yubir planın da olduğu öne sürülüyor.