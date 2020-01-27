Beşiktaş’ta karar haftası

Hafta içinde Abdullah Avcı ile yolları ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim bugün yapacağı toplantıda adayları masaya yatıracak. 2-3 gün içinde de yeni hocanın sözleşme imzalaması bekleniyor.
İKİ İSİMLE GÖRÜŞÜLECEK
Alınan bilgilere göre listede 4 isim bulunuyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın ve Samet Aybaba'yı ilk planda düşündüğü ve iki isimle görüşme yapılacağı ifade edildi.
ÇEBİ'NİN LUCESCU PLANI!
Listede ayrıca Mehmet Özdilek ve Mircea Lucescu'nun da bulunduğu belirlendi. Çebi'nin Lucescu'yu futbolun başına getirmek gibi bir planın da olduğu öne sürülüyor.
İKİ İSİMLE GÖRÜŞÜLECEK
Alınan bilgilere göre listede 4 isim bulunuyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın ve Samet Aybaba'yı ilk planda düşündüğü ve iki isimle görüşme yapılacağı ifade edildi.
ÇEBİ'NİN LUCESCU PLANI!
Listede ayrıca Mehmet Özdilek ve Mircea Lucescu'nun da bulunduğu belirlendi. Çebi'nin Lucescu'yu futbolun başına getirmek gibi bir planın da olduğu öne sürülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.