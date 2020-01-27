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’ta karar haftası

Başkan ilk planda ve isimlerini düşünüyor. ve da listede yer alan diğer isimler...

Beşiktaş’ta karar haftası
Hafta içinde Abdullah Avcı ile yolları ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-Beyazlı yönetim bugün yapacağı toplantıda adayları masaya yatıracak. 2-3 gün içinde de yeni hocanın sözleşme imzalaması bekleniyor.



İKİ İSİMLE GÖRÜŞÜLECEK
Alınan bilgilere göre listede 4 isim bulunuyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın ve Samet Aybaba'yı ilk planda düşündüğü ve iki isimle görüşme yapılacağı ifade edildi.

ÇEBİ'NİN LUCESCU PLANI!
Listede ayrıca Mehmet Özdilek ve Mircea Lucescu'nun da bulunduğu belirlendi. Çebi'nin Lucescu'yu futbolun başına getirmek gibi bir planın da olduğu öne sürülüyor.

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