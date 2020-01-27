Antalyaspor baskın yaptı

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın maçında Antalyaspor deplasmanda Denizlispor'u 3-0 yenerek çok flaş bir galibiyet aldı... 26. dakikada konuk ekibin yeni transferi Adis Jahovic skoru 1-0'a taşıdı. 40. dakikada Mukairu sahne aldı ve Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 57. dakikada Blanco Leschuk'un golü perdeyi kapattı.
- Spor
- 27.01.2020
- Gazete
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