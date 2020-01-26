Fenerbahçe Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken sezonun en etkili oyunlarından birini oynadı. Bu müthiş oyun istatistiklere de yansıdı. Sarı-Lacivertliler güçlü rakibi karşısında toplam 29 şut denemesinde bulundu. Bu şutların 8'inde çerçeveyi bulabildi. Ayrıca 26 orta yapıldı.
SEZON REKORUNA ULAŞTILAR
KANARYA dün 52 kez de rakip ceza sahasında topla buluştu. Ayrıca F.Bahçeli oyuncular dün tam 74 ikili mücadele kazandı. Bu alanda Fenerbahçe sezonu rekoruna ulaşmış oldu.
KRUSE VE MURİÇ YİNE İŞBAŞINDA
BAŞAKŞEHIR karşısında F.Bahçe'nin gollerini atan Kruse ve Muriç takımlarını yine sırtladı. Bu iki futbolcu geçen hafta 2-0 kazanılan Gaziantep maçında da golleri kaydetmişti.
BİLİNÇLİ KART GÜLÜNÇ OLAY!
MURİÇ, Gaziantep maçında bilinçli kart gördüğü iddialarını yalanladı. "Öyle olsa korner direğine tekme atardım" dedi.
KRUSE FIRTINASI DEVAM EDİYOR
SON haftaların formda ismi Kruse, Başakşehir'i yıkan isimlerin başındaydı. Alman oyuncu harika bir gol kaydetti.
ELAZIĞ İÇİN TEK YÜREK
F.BAHÇE taraftarı Başakşehir maçının son anlarında atkı ve berelerini sahaya atarak Elazığ depremine dikkat çekti. Tribünde deprem için geçmiş olsun pankartları yer aldı. Ayrıca Sarı-Lacivertli taraftarlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere hazırladıkları malzemeleri de maç öncesi yardım tırlarına yükleyerek, gönülleri fethetti.
DESTEK MESAJI YAĞDI
F.BAHÇELİ taraftarlar dün sahaya attıkları atkılarla Elazığ depremine dikkat çekti. Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor da yaptıkları açıklamalarla birlik mesajı verdi.
SEZON REKORUNA ULAŞTILAR
KANARYA dün 52 kez de rakip ceza sahasında topla buluştu. Ayrıca F.Bahçeli oyuncular dün tam 74 ikili mücadele kazandı. Bu alanda Fenerbahçe sezonu rekoruna ulaşmış oldu.
KRUSE VE MURİÇ YİNE İŞBAŞINDA
BAŞAKŞEHIR karşısında F.Bahçe'nin gollerini atan Kruse ve Muriç takımlarını yine sırtladı. Bu iki futbolcu geçen hafta 2-0 kazanılan Gaziantep maçında da golleri kaydetmişti.
BİLİNÇLİ KART GÜLÜNÇ OLAY!
MURİÇ, Gaziantep maçında bilinçli kart gördüğü iddialarını yalanladı. "Öyle olsa korner direğine tekme atardım" dedi.
KRUSE FIRTINASI DEVAM EDİYOR
SON haftaların formda ismi Kruse, Başakşehir'i yıkan isimlerin başındaydı. Alman oyuncu harika bir gol kaydetti.
ELAZIĞ İÇİN TEK YÜREK
F.BAHÇE taraftarı Başakşehir maçının son anlarında atkı ve berelerini sahaya atarak Elazığ depremine dikkat çekti. Tribünde deprem için geçmiş olsun pankartları yer aldı. Ayrıca Sarı-Lacivertli taraftarlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere hazırladıkları malzemeleri de maç öncesi yardım tırlarına yükleyerek, gönülleri fethetti.
DESTEK MESAJI YAĞDI
F.BAHÇELİ taraftarlar dün sahaya attıkları atkılarla Elazığ depremine dikkat çekti. Beşiktaş, G.Saray ve Trabzonspor da yaptıkları açıklamalarla birlik mesajı verdi.
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