Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 26.01.2020 19:34
  • Son Güncelleme: 26.01.2020 19:47

i sonrası Traktör taraftarından 'ye destek tezahüratı

Liginde mücadele eden Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi taraftarları, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki in ardından tribünlerden destek tezahüratı yaptı.

Liginde mücadele eden Güney Azerbaycan Türklerinin temsilcisi taraftarları, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki in ardından tribünlerden destek tezahüratı yaptı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Tahran Stadyumu'nda oynanacak Persepolis-Traktör maçı öncesi Traktör taraftarları tribünlerden "Azerbaycan var olsun, Türkiye başın sağ olsun." ifadeleriyle tezahüratta bulundu.

BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN ASKER SELAMI VERMİŞLERDİ
Traktör ile ülkenin önde gelen futbol takımlarından İstiklal'in 1 Kasım 2019'da karşı karşıya geldiği derbi maçında bazı Traktör taraftarları, lehine sloganlar atıp Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı vermişti.

Traktör futbol takımı İran Körfez Ligi'nde 3'üncü sırada yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriElazığ depremi sonrası Traktör taraftarından Türkiye'ye destek tezahüratı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri