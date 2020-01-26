Denizlispor - Antalyaspor | CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında ara transferde kadrosuna önemli isimleri katan Antalyaspor ile son maçında deplasmanda Galatasaray'ı zorlayan Denizlispor karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi mutlak 3 puan...

MAÇIN 11'LERİ

Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i: Stachowiak, Lopes, Sackey, Oğuz, Zeki, Murawski, Onazi, Aissati, Barrow, Olcay, Rodallega

Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Celustka, Chico, Veysel, Kudryashov, Bünyamin, Yekta, Fredy, Sinan, Mukairu, Jahovic

MAÇ BİLETİ GELİRLERİ ELAZIĞ'A GÖNDERİLECEK

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, sahalarında Antalyaspor ile yapacakları maçta deplasman tribünü biletlerinden elde edilecek geliri, Elazığ'daki depremzedelere bağışlayacaklarını bildirdi. Konuk takım Antalyaspor da Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat'ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere göndereceklerini duyurdu.

DEFANSA TAKVİYE YAPTI

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'dan ayrılan Tunuslu stoper Syam Ben Youssef'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde görev yapan 30 yaşındaki Ben Youssef ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Antalyaspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Denizlispor (3G 3B), rakibine en son Ekim 1996'da mağlup oldu (1-5).

*Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Denizlispor'a mağlup olan Antalyaspor, Eylül 1986'dan bu yana rakibine üst üste iki kez yenilmiyor. Denizlispor, Süper Lig tarihinde Antalyaspor'u aynı sezonda ilk kez iki kere mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

*Süper Lig'de üç haftadır galibiyet alamayan Denizlispor'un (1B 2M), Mehmet Özdilek göreve geldikten sonra dört maçlık serisi bulunmuyor.

*Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın sekizinden mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor (3B), son iki karşılaşmayı toplam sekiz gol yiyerek kaybetti.

*Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı oynadığı son altı maçta sırasıyla bir yenilgi, bir beraberlik alan Antalyaspor (3B 3M), son karşılaşmasında Gaziantep FK ile berabere kalmıştı.

*Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de en az gol atan iki takımdan biri (15; Ankaragücü ile birlikte). Denizlispor ise şu ana kadar rakip kalelere en az isabetli şut gönderen ekip konumunda (55).

*Bu sezon Süper Lig'de maçları en uzun süre berabere giden takım Denizlispor (947 dakika), en kısa süre berabere giden ekip Antalyaspor (588 dakika).

*Hugo Rodallega'nın Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'dan (4) daha fazla gol attığı tek takım Beşiktaş (6).

*Denizlispor forması giyen Olcay Şahan'ın Süper Lig kariyerinde Gençlerbirliği'nin (5) ardından filelerini en fazla havalandırdığı takım Antalyaspor (4).

*Antalyaspor'un bu sezon deplasmanda attığı beş gol dört farklı oyuncudan gelirken; iki gol kaydeden tek isim Serdar Özkan.