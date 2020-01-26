Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, hem futboldaki başarısı hem de yardımseverliğiyle dikkat çekti. Tüm dünyada milyonlarca futbolseveri ekrana bağlayan Ronaldo, geçtiğimiz günlerde sevilen YouTuber Berkcan Güven ile bir araya geldi.
BODRUM'A BAYILDI
Samimiyetiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Türk insanlarının çok misafirperver olduğunu söyleyen Juventus'un 7 numaralı oyuncusu, "Daha önce pek çok kez Türkiye'ye geldim. İstanbul ve Bodrum'da bulundum. Türk insanına baktığımda bana olan sevgilerini hissediyordum" dedi.
ÇOK EĞLENCELİ
Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Türk futbolcu Melih Demiral'a da övgüler dizdip şunları söyledi: Çok iyi bir oyuncu agresif, güçlü ve çok ciddi ama bir yandan çok iyi çok rahat ve eğlenceli bir adam. Türk oyuncular çok profesyonel..."
BAŞARIMIN SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK
Ronaldo, röportajda futboldaki başarısının sırrını da verdi. Hep çok çalıştığını söyleyen başarılı futbolcu "Yetenek her zaman tek başına yeterli değildir. Çok çalışmanız gerek. Bu yüzden mesleğimde en tepedeyim" dedi.
Berkcan'ın Ronaldo ile yaptığı röportajın videosu, bir ayda yaklaşık dört milyon kez izlendi.
Ronaldo, Berkcan Güven ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Altına "Berkcan ile güzel vakit geçirdim" yazdı.
BODRUM'A BAYILDI
Samimiyetiyle bir kez daha gönülleri fethetti. Türk insanlarının çok misafirperver olduğunu söyleyen Juventus'un 7 numaralı oyuncusu, "Daha önce pek çok kez Türkiye'ye geldim. İstanbul ve Bodrum'da bulundum. Türk insanına baktığımda bana olan sevgilerini hissediyordum" dedi.
ÇOK EĞLENCELİ
Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Türk futbolcu Melih Demiral'a da övgüler dizdip şunları söyledi: Çok iyi bir oyuncu agresif, güçlü ve çok ciddi ama bir yandan çok iyi çok rahat ve eğlenceli bir adam. Türk oyuncular çok profesyonel..."
BAŞARIMIN SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK
Ronaldo, röportajda futboldaki başarısının sırrını da verdi. Hep çok çalıştığını söyleyen başarılı futbolcu "Yetenek her zaman tek başına yeterli değildir. Çok çalışmanız gerek. Bu yüzden mesleğimde en tepedeyim" dedi.
Berkcan'ın Ronaldo ile yaptığı röportajın videosu, bir ayda yaklaşık dört milyon kez izlendi.
Ronaldo, Berkcan Güven ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Altına "Berkcan ile güzel vakit geçirdim" yazdı.
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