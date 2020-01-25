Kanatlara ekstra önlem alınacak... Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçında özel önlem alacak. Yanal, Caiçara ve Visca'yı şok preslerle durdurmayı planlıyor. F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir maçında özel önlem alacak. Yanal, Caiçara ve Visca'yı şok preslerle durdurmayı planlıyor.
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