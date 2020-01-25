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, ’dan özür diledi! " karar verdim..."

Denizlispor - maçında Nwakaeme’yi oyundan atan , Trabzonspor’dan özür diledi. Şansakan,"Pozisyon için, “‘ karar verdim”dedi.

Hatalı karar verdim
Denizlispor ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında penaltı atışları sonucunda çeyrek finale kalan Trabzonspor'da hakem Ali Şansalan ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'e tepkiler devam ediyor. Bordo- Mavili yönetim de Nwakaeme'ye çıkan kırmızı kart sonrasında karşılaşmanın hakem 'ı sert dille eleştirdi. Maçın hakemi Ali Şansalan, müsabakanın ardından günah çıkardı ve " karar verdim" itirafında bulundu.

KORİDORDA ÖZÜR DİLEDİ
Koridorda lu yöneticileri gören Şansalan, "Hatalıyım. Özür dilerim" dedi. Hatasını kabul etti.

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