Denizlispor ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında penaltı atışları sonucunda çeyrek finale kalan Trabzonspor'da hakem Ali Şansalan ve VAR hakemi Abdülkadir Bitigen'e tepkiler devam ediyor. Bordo- Mavili yönetim de Nwakaeme'ye çıkan kırmızı kart sonrasında karşılaşmanın hakem Ali Şansalan'ı sert dille eleştirdi. Maçın hakemi Ali Şansalan, müsabakanın ardından günah çıkardı ve "Hatalı karar verdim" itirafında bulundu.
KORİDORDA ÖZÜR DİLEDİ
Koridorda Trabzonsporlu yöneticileri gören Şansalan, "Hatalıyım. Özür dilerim" dedi. Hatasını kabul etti.
KORİDORDA ÖZÜR DİLEDİ
Koridorda Trabzonsporlu yöneticileri gören Şansalan, "Hatalıyım. Özür dilerim" dedi. Hatasını kabul etti.
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