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  • 25.01.2020 14:14
  • Son Güncelleme: 25.01.2020 14:14

- canlı anlatım

'in 19.haftasında 'un konuğu . Düşme hattında olan iki takımı karşılaştıran maçta her iki tarafın hedefi 3 puan. Kayserispor'un 19 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyetle birlikte 10 puanla son sırada bulunurken, Ankaragücü'nün ise 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. 19 hafta sonunda 12 puanla 17. sırada yer alıyor. Kayserispor-Ankaragücü maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

CANLI | Kayserispor-Ankaragücü

ve Ankaragücü, 'in 19. haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER;

KAYSERİSPOR: İsmail, Emre Taşdemir, Pedro, Lopes, Emre Demir, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Oğuzhan, Gustavo, Mario

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Faty, Kitsiou, Canteros, İlhan, Orgill

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