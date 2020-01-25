Kayserispor ve Ankaragücü, Süper Lig'in 19. haftasında Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER;
KAYSERİSPOR: İsmail, Emre Taşdemir, Pedro, Lopes, Emre Demir, Mesanovic, Rienstra, Mensah, Oğuzhan, Gustavo, Mario
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Faty, Kitsiou, Canteros, İlhan, Orgill
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