Önce kabus sonra sevinç

Trabzon normal süresi ve uzatmaları 2-0 Denizli'nin üstünlüğüyle biten maçta rakibini penaltılarla eledi. 13'te Estupinan, köşeye çok iyi vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0. 22'de Sacko'nun ortasını Recep topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0.
HOSSEİNİ İLE GOLE YAKLAŞTI
27'de Novak'ın ortasında Sörloth kafayla vurdu. Kaleci Tolgahan son anda çıkardı. 40'ta kullanılan köşe vuruşunda Hosseini'nin kafası direği yaladı.
SÖRLOTH PENALTIYI KAÇIRDI
49'da Sörloth, Muhammet tarafından düşürüldü. Hakem penaltıyı verdi. Norveçli yıldızın penaltısını Tolgahan çıkardı... 54'te Nwakaeme yüzde 100'ü kaçırdı.
TOLGAHAN'I GEÇEMEDİLER
62'de Nwakaeme'nin kale dibinden şutunda Tolgahan başarılıydı. 87'de Recep Niyaz altı pastan kaçırdı. 90+7'de Recep'in şutunu Erce çıkardı.
ERCE KALESİNDE UZADI
106'da Ndiaye'nin ortasında Sörloth kale dibinden golü bulamadı. 117'de Alihan'ın ortasında Estupinan'ın kafa vuruşunu Erce mükemmel çıkardı.
ŞANSALAN'DAN SKANDAL KARAR!
Nwakaeme faul bekledi. Şansalan, Nijeryalıyı oyundan attı
Ali Şansalan'dan skandal karar... Nwakaeme, Lopes tarafından düşürüldü. Hakem Nijeryalı oyuncuya kendini attığı için sarı kart gösterdi. Sonrasında 2. sarıyı çıkartıp oyuncuyu attı.
NEDEN KENDİNİ YERE ATSIN!
Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, Denizli maçı sonrasında Nwakaeme'yi oyundan atan hakem Ali Şansalan'ı eleştirdi...
Hüseyin Çimşir, "Ali Şansalan kötü bir performans gösterdi. Özellikle 97. dakikada bir insan kendini yere atmaz. Avantaj elinde olan bir oyuncu neden kendini yere atsın?" ifadelerini kullandı.
OTURUP KONUŞACAĞIZ
Çimşir, "Bundan sonrasında neleri eksik yaptık, neleri fazla yaptık oturup kendi aramızda bu işleri çözeceğiz" diye konuştu.
ÇİMŞİR'DEN MEKTUP!
Trabzon'un hocası Hüseyin Çimşir, 26. dakikada yazdığı notu genç Serkan Asan'la Badou Ndiaye'ye gönderdi.
TRABZON'DAN ŞANSALAN'A BÜYÜK TEPKİ
Trabzonspor, resmi twitter hesabından, Erce'nin sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Ali yazar Erce bozar" şeklinde mesaj attı.
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