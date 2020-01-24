Muriç yarın sahada

Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'ten iyi haber geldi... Gaziante FK ile oynanan karşılaşmada bilinçli sarı kart gördüğü gerekçesiyle PFDK'ye sevkedilen Kosovalı golcüye her hangi bir ceza verilmedi. PFDK isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı için Vedat Muriç'e bir cezanın verilmesine gerek olmadığını açıkladı. Bu gelişme üzerine Sarı-Lacivertli star yarın oynanacak olan Başakşehir maçında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.
- Spor
- 24.01.2020
- Gazete
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