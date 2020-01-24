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Muriç yarın sahada

maçında bilinçli gördüğü gerekçesiyle ’ya sevkedilen ’e ceza verilmedi. Kosovalı golcü önünde oynayabilecek.

Muriç yarın sahada
Fenerbahçe'ye Vedat Muriç'ten iyi haber geldi... Gaziante FK ile oynanan karşılaşmada bilinçli gördüğü gerekçesiyle PFDK'ye sevkedilen Kosovalı golcüye her hangi bir ceza verilmedi. isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığı için Vedat Muriç'e bir cezanın verilmesine gerek olmadığını açıkladı. Bu gelişme üzerine Sarı-Lacivertli star yarın oynanacak olan Başakşehir maçında Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

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