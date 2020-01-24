Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.
MAÇ BAŞLADI, SİVAS ÖNE GEÇTİ
2. dakikada Sivas öne geçti. Yasin Öztekin, sol kanattan taşıdığı topu Mert Hakan Yandaş ile buluşturdu. Yıldız futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı mükemmel vuruş ağlara gitti: 0-1.
SON DAKİKADA GOL GELDİ
79. dakikada Gökhan Töre'nin sol ayağıyla sert şutunda skora denge geldi: 1-1. 90+2. dakikada oluşan karambolde Chebake golü attı: 2-1. Ancak Sivas bu yenilgiye rağmen turladı.
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