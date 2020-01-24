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Fatih Terim'den açıklaması! "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

Terim, Arda konusunda yönetimle görüş ayrılığı yaşadığını söyleyerek, “Yönetimle sorun olduğunu göstermemek için çabalıyorum ama hayal kırıklığı yaşıyorum” dedi.

Terim, Rize maçı sonrası Arda Turan için " Geçen gün 'a geldim. Başkan, Abdurrahim ve Yusuf Bey vardı. Arda'ya sahip çıkmak, gerektiğini söyledim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler" diye konuştu.

ÇOK ÇABA HARCADIM
G.Saray Terim bunun bir fikir ayrılığı olduğunu ifade ederek, "Ben yönetimle arasında sorun var, dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Zaman zaman da hayal kırıklığına uğruyorum. 'ı yöneten iradeye saygı duydum" ifadesini kullandı.

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