Terim, Rize maçı sonrası Arda Turan için " Geçen gün Türk Telekom'a geldim. Başkan, Abdurrahim ve Yusuf Bey vardı. Arda'ya sahip çıkmak, gerektiğini söyledim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler" diye konuştu.
ÇOK ÇABA HARCADIM
G.Saray Teknik Direktörü Terim bunun bir fikir ayrılığı olduğunu ifade ederek, "Ben yönetimle arasında sorun var, dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Zaman zaman da hayal kırıklığına uğruyorum. Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum" ifadesini kullandı.
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