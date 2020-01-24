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 eski başkanı : Güçlü başkansa para koyacak!

 eski başkanı , Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Orman, başkan 'yi eleştirerek, "Güçlü başkan diye geldiniz. Güçlü başkansa gelecek para koyacak. Bu olayları bilerek geldiler. Davullara vurarak geliyoruz diye ben demedim. Biz bulduysak yeni yönetimde bulacak parayı" dedi.

Orman: Güçlü başkansa para koyacak!
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, TRT Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Orman, başkan Ahmet Nur Çebi'yi eleştirerek, "Güçlü başkan diye geldiniz. Güçlü başkansa gelecek para koyacak. Bu olayları bilerek geldiler. Davullara vurarak geliyoruz diye ben demedim. Biz bulduysak yeni yönetimde bulacak parayı" dedi.

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