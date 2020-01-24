Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, TRT Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Orman, başkan Ahmet Nur Çebi'yi eleştirerek, "Güçlü başkan diye geldiniz. Güçlü başkansa gelecek para koyacak. Bu olayları bilerek geldiler. Davullara vurarak geliyoruz diye ben demedim. Biz bulduysak yeni yönetimde bulacak parayı" dedi.
- Spor
- 24.01.2020
- Gazete
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