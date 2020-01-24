Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finalistler belli olmuştu. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de yapılan kura çekimi ile belli oluyor. Bu heyecanı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

-Galatasaray

-Trabzonspor

-Fenerbahçe

-Antalyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

-Alanyaspor

-Sivasspor

-BB Erzurumspor

-Kırklarelispor

MAÇ TAKVİMİ

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.