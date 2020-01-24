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  • 24.01.2020 15:00
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 15:10

'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor

Son dakika... 'nda son 16 turu müsabakaları tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan kupada çeyrek ve yarı final eşleşmeleri gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oluyor. Kura çekimini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor

'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finalistler belli olmuştu. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de yapılan kura çekimi ile belli oluyor. Bu heyecanı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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-Trabzon
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-Antalyaspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
-Alanyaspor
-Sivasspor
-BB Erzurumspor
-Kırklarelispor

MAÇ TAKVİMİ
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

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