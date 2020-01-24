Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finalistler belli olmuştu. Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de yapılan kura çekimi ile belli oluyor. Bu heyecanı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ASpor CANLI YAYIN
SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR
-Galatasaray
-Trabzonspor
-Fenerbahçe
-Antalyaspor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
-Alanyaspor
-Sivasspor
-BB Erzurumspor
-Kırklarelispor
MAÇ TAKVİMİ
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak. Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.