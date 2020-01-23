Taraftarımızla yeneceğiz

Kanarya'nın başarılı kalecisi Altay, Başakşehir'i yeneceklerine inandığını söyledi. Sarı-Lacivertli file bekçisi, "Çok zor bir maça çıkacağız. Ancak kendi evimizde bu maçı alarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atacağız" dedi.
HER MAÇ FİNAL OLACAK
F.Bahçe'nin tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu her maçın bir final olacağını söyledi. Yıldız oyuncu, "B.Şehir ve Trabzon maçları çok kritik" dedi.
HER MAÇ FİNAL OLACAK
F.Bahçe'nin tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu her maçın bir final olacağını söyledi. Yıldız oyuncu, "B.Şehir ve Trabzon maçları çok kritik" dedi.
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