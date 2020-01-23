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Taraftarımızla yeneceğiz

Kanarya'nın başarılı kalecisi Altay, 'i yeneceklerine inandığını söyledi. Sarı-Lacivertli file bekçisi, "Çok zor bir maça çıkacağız. Ancak kendi evimizde bu maçı alarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atacağız" dedi.

Taraftarımızla yeneceğiz
Kanarya'nın başarılı kalecisi Altay, 'i yeneceklerine inandığını söyledi. Sarı-Lacivertli file bekçisi, "Çok zor bir maça çıkacağız. Ancak kendi evimizde bu maçı alarak şampiyonluk yolunda dev bir adım atacağız" dedi.

HER MAÇ FİNAL OLACAK
F.Bahçe'nin tecrübeli yıldızı Emre Belözoğlu her maçın bir final olacağını söyledi. Yıldız oyuncu, "B.Şehir ve maçları çok kritik" dedi.

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