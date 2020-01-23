Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Son dakika: Fenerbahçe Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Nijeryalı orta saha oyuncusu Victor Moses'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
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