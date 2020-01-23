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  • 23.01.2020 18:22
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 18:22

Son dakika: , Emre Taşdemir'in 'a kiralandığını duyurdu

Son dakika haberine göre , Emre Taşdemir'in 'a kiralandığını resmen açıkladı. Bugün saat 14.00'de yapılan antrenmanda yer alan Emre Taşdemir'in Cumartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray transferi resmen duyurdu
, Emre Taşdemir'in 'a kiralandığını resmen açıkladı.

EMRE TAŞDEMİR KİRALANDI
Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Emre Taşdemir Kayseri'ye geldi.
ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'dan bir transfer daha. Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Emre Taşdemir, 6 aylığına Sarı-Kırmızılı takıma kiralandı.

MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA FORMA GİYECEK
Galatasaray ile sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatan Emre Taşdemir,yeni takımı Hes Kablo Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı. Bugün saat 14.00'de yapılan antrenmanda yer alan Emre Taşdemir'in Cumartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor.

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