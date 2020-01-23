Galatasaray, Emre Taşdemir'in Kayserispor'a kiralandığını resmen açıkladı.
EMRE TAŞDEMİR KİRALANDI
Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Emre Taşdemir Kayseri'ye geldi.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'dan bir transfer daha. Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Emre Taşdemir, 6 aylığına Sarı-Kırmızılı takıma kiralandı.
MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA FORMA GİYECEK
Galatasaray ile sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatan Emre Taşdemir,yeni takımı Hes Kablo Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı. Bugün saat 14.00'de yapılan antrenmanda yer alan Emre Taşdemir'in Cumartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor.
EMRE TAŞDEMİR KİRALANDI
Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Emre Taşdemir Kayseri'ye geldi.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'dan bir transfer daha. Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Emre Taşdemir, 6 aylığına Sarı-Kırmızılı takıma kiralandı.
MKE ANKARAGÜCÜ MAÇINDA FORMA GİYECEK
Galatasaray ile sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatan Emre Taşdemir,yeni takımı Hes Kablo Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı. Bugün saat 14.00'de yapılan antrenmanda yer alan Emre Taşdemir'in Cumartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor.
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