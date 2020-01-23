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  • 23.01.2020 22:55
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 22:58

Son dakika: , ile anlaştı

ile yollarını ayıran , sezon sonuna kadar ile anlaştı. 'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Özdeş, yapılan görüşmeler sonunda sarı-siyahlılara "evet" dedi ve resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni Malatyaspor anlaşmayı duyurdu

ile yollarını ayıran , sezon sonuna kadar ile anlaştı.

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından birçok teknik direktörle irtibat kuran ve ile el sıkışma noktasına gelen Yeni Malatyaspor, dün yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmamış ve rotayı Kemal Özdeş'e çevirmişti. 'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Özdeş, yapılan görüşmeler sonunda sarı-siyahlılara "evet" dedi ve resmi sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile yoluna devam edecek.

Yeni Malatyaspor twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

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