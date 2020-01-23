Beşiktaş'a kupada büyük şok… Siyah-Beyazlılar, son 16 turu ilk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği TFF 1. Lig ekibi BB Erzurum'a sahasında aynı skorla boyun eğdi. Erzurum çeyrek finale yükseldi. Konuk ekip maçın ilk dakikasında Oltan'ın golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
BURAK YILMAZ UMUTLANDIRDI
33.dakikada N'Koudou'nun pasında Diaby bekletmeden yaptığı vuruşla Beşiktaş'a eşitliği getirdi. 64'te Burak, Yılmaz, Beşiktaş'ı öne geçirdi: 2-1.
OLTAN FİŞİ ÇEKTİ
67'de Karius'un çeldiği topa harika vuran Sissoko skorda dengeyi sağladı: 2-2. 72'de Oltan bir kez daha sahne aldı ve maçın sonucunu tayin etti: 2-3.
KARİUS'A ISLIKLI TEPKİ
Loris Karius, BB Erzurum maçında Beşiktaşlı taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı. Karius hataları sebebiyle hedef tahtasında.
DİABY: ÇOK ÜZGÜNÜZ!
Erzurum'a karşı Beşiktaş'ın ilk golünü atan Diaby, kupadan elendikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Diaby, "Taraftarlarımızın tepkisini anlıyoruz. Bir an önce toparlanmalıyız. Daha iyi olacağız" dedi.
ERZURUM'DA BÜYÜK SEVİNÇ
Beşiktaş'ı eleyen BB Erzurum'da maç sonu büyük sevinç vardı. Erzurumlu futbolcular turu geçmenin mutluluğunu taraftarlarına giderek yaşadı.
AVCI İSTİFA SESLERİ
Beşiktaş taraftarı, kupada Erzurum'a elenilmesinin ardından Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.
Beşiktaş taraftarı kupada BB Erzurum'a elenilmesinin ardından Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti. Tribünlerde yükselen "Abdullah Avcı istifa" seslerine sosyal medyadaki taraftarlar da kayıtsız kalmadı. Avcı ise istifa tezahüratları için, "Taraftarların tepkisi normaldir. Herkesin bunun değerlendirmesini yapması gerekiyor" dedi. Avcı'nın kulübede Erzurum'un 2. golü sonrası, "Ben böyle bir takım görmedim" şeklinde serzenişte bulunduğu da görüldü.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Beşiktaş'ın BB Erzurum ile oynadığı maça ilgi düşüktü. Karşılaşmayı statta 8 bin 500 taraftar takip etti.
KURALAR YARIN ÇEKİLİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları yarın saat 15.00'te çekilecek. Dev organizasyonda final maçı ise 21 Mayıs 2020'de oynanacak.
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