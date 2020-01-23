Brescia’dan yeni bir teklif

Zajc'ı transfer etmek için bir süredir F.Bahçe ile pazarlık halinde olan İtalyan kulübü Brescia'nın 3.7 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Yönetim bu teklifi düşünüyor. Zajc'ı transfer etmek için bir süredir F.Bahçe ile pazarlık halinde olan İtalyan kulübü Brescia'nın 3.7 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Yönetim bu teklifi düşünüyor.
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