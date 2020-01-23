Brescia’dan yeni bir teklif Zajc'ı transfer etmek için bir süredir F.Bahçe ile pazarlık halinde olan İtalyan kulübü Brescia'nın 3.7 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Yönetim bu teklifi düşünüyor.

Z ajc'ı transfer etmek için bir süredir F.Bahçe ile pazarlık halinde olan İtalyan kulübü Brescia'nın 3.7 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunduğu öğrenildi. Yönetim bu teklifi düşünüyor. TÜM MANŞETLER