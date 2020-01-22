Hasan Ali Kaldırım Trabzon maçında yok

Sakatlığı nedeniyle 6 Aralık'taki Gençlerbirliği maçından bu yana forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım'ın tedavisi sürüyor. Milli futbolcunun en az 2 hafta daha oynayamayacağı ve Trabzonspor maçını da kaçıracağı öğrenildi.
Sakatlığı nedeniyle 6 Aralık'taki Gençlerbirliği maçından bu yana forma giyemeyen HasanAli Kaldırım'ın tedavisi sürüyor. Milli futbolcunun en az 2hafta daha oynayamayacağı ve Trabzonspor maçını da kaçıracağı öğrenildi.
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