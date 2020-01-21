Uzun süredir gündemi meşgul eden Arda Turan transferinde dün çok sıcak gelişmeler yaşandı. Fatih Terim, Denizli maçından sonra Arda Turan için "Taraftarın ve camianın bu konuda isteği olmalı" demişti. Dün tribünlerin en büyük grubu olan ultrAslan'dan önemli bir açıklama geldi.
FORMAYI GİYERSE DESTEKLERİZ
Açıklamada, "Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" ifadesi kullanıldı.
BOMBA GİBİ DÜŞEN MESAJ
Ardından Arda bu mesajın altına "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" cevabını yazdı ve top toplayıcılık günlerinden bir fotoğraf paylaştı.
FATİH TERİM NE DERSE O!
Ayrıca bazı taraftarlar da "Hoca ne derse o" hasthag'ini başlatarak Arda Turan'ın gelmesine yeşil ışık yaktı. Yaşanan tüm bu gelişmeler "Transfer bitti" diye yorumlandı.
ŞİMDİ GÖZLER BAŞKAN'DA
Dünkü gelişmelerin ardından tüm gözler Başkan Mustafa Cengiz'e çevrilmiş durumda... Daha önce Arda transferine karşı olduğunu söyleyen Cengiz'in nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.
İŞTE O MESAJ
Arda ultrAslan'ın kendisi için attığı destek mesajının altına gündeme bomba gibi düşen bir yanıt verdi. Arda top toplayıcılık günlerinden bir fotoyu da paylaştı.
FORMAYI GİYERSE DESTEKLERİZ
Açıklamada, "Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" ifadesi kullanıldı.
BOMBA GİBİ DÜŞEN MESAJ
Ardından Arda bu mesajın altına "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" cevabını yazdı ve top toplayıcılık günlerinden bir fotoğraf paylaştı.
FATİH TERİM NE DERSE O!
Ayrıca bazı taraftarlar da "Hoca ne derse o" hasthag'ini başlatarak Arda Turan'ın gelmesine yeşil ışık yaktı. Yaşanan tüm bu gelişmeler "Transfer bitti" diye yorumlandı.
ŞİMDİ GÖZLER BAŞKAN'DA
Dünkü gelişmelerin ardından tüm gözler Başkan Mustafa Cengiz'e çevrilmiş durumda... Daha önce Arda transferine karşı olduğunu söyleyen Cengiz'in nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.
İŞTE O MESAJ
Arda ultrAslan'ın kendisi için attığı destek mesajının altına gündeme bomba gibi düşen bir yanıt verdi. Arda top toplayıcılık günlerinden bir fotoyu da paylaştı.
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