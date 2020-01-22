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  • 22.01.2020 14:59
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 14:59

maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? 2020 son 16 turu

maçı hangi kanalda? Beşiktaş, son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Beşiktaş, turu geçerek moral kazanmak istiyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Peki, hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Erzurumspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in ikinci yarısına Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu BB Erzurumspor ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Peki, Beşiktaş Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş ile Erzurumspor mücadele edecek. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Karşılaşma a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Tokat'ın yardımcılıklarını, Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar yapacak.

Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.

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