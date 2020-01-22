Beşiktaş Erzurumspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in ikinci yarısına Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu BB Erzurumspor ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Peki, Beşiktaş Erzurumspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş ile Erzurumspor mücadele edecek. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Karşılaşma a Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Tokat'ın yardımcılıklarını, Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar yapacak.

Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.