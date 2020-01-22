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O eski halinden eser yok şimdi! 357 dakikadır gol atamıyor...

’ın 34 yaşındaki golcüsü bu sezon 12 maçta 5 gol atarken takımını sırtlayamadı. Geçtiğimiz sezon 15 karşılaşmada 11 gol atan bu sezon en kritik maçlarda sessiz kaldı.

O eski halinden eser yok şimdi
Burak yılmaz Yılmaz aranıyor... Beşiktaş'ın 34 yaşındaki santrforu son haftalarda gole hasret kaldı. Süper Lig'in 13. haftasındaki Kayserispor maçında 2 gol atan Burak Yılmaz o maçtan sonra oynadığı Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarını boş geçti.



357 DAKİKADIR GOL ATAMADI
Ligde 357 dakikadır gol atamayan bu sezon şans bulduğu 12 maçta 5 kez gol sevinci yaşayabildi. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 4 maçını kaçıran Burak eski günlerini arattı.

İLK GOLÜNÜ BAŞAKŞEHİR'E ATTI
Bu sezonki ilk golünü önünde penaltıdan bulan Burak, maçını boş geçti. Alanya maçında penaltıdan gol bulan Burak Konya önünde de takımına 3 puana getirdi.



2014-2015'TE DE AYNI TABLO
Burak G.Saray forması giydiği 2014-2015 sezonunda da 4 haftalık bir süreçte gol atamadı. Burak diğer sezonlarda en fazla 3 haftalık bir suskunluk yaşadı.



Burak Yılmaz beklenen performansın çok altında kalırken eski günlerini aratmış oldu.


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