Burak yılmaz Yılmaz aranıyor... Beşiktaş'ın 34 yaşındaki santrforu son haftalarda gole hasret kaldı. Süper Lig'in 13. haftasındaki Kayserispor maçında 2 gol atan Burak Yılmaz o maçtan sonra oynadığı Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarını boş geçti.
357 DAKİKADIR GOL ATAMADI
Ligde 357 dakikadır gol atamayan Burak Yılmaz bu sezon şans bulduğu 12 maçta 5 kez gol sevinci yaşayabildi. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 4 maçını kaçıran Burak eski günlerini arattı.
İLK GOLÜNÜ BAŞAKŞEHİR'E ATTI
Bu sezonki ilk golünü Başakşehir önünde penaltıdan bulan Burak, Trabzonspor maçını boş geçti. Alanya maçında penaltıdan gol bulan Burak Konya önünde de takımına 3 puana getirdi.
2014-2015'TE DE AYNI TABLO
Burak G.Saray forması giydiği 2014-2015 sezonunda da 4 haftalık bir süreçte gol atamadı. Burak diğer sezonlarda en fazla 3 haftalık bir suskunluk yaşadı.
Burak Yılmaz beklenen performansın çok altında kalırken eski günlerini aratmış oldu.
357 DAKİKADIR GOL ATAMADI
Ligde 357 dakikadır gol atamayan Burak Yılmaz bu sezon şans bulduğu 12 maçta 5 kez gol sevinci yaşayabildi. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk 4 maçını kaçıran Burak eski günlerini arattı.
İLK GOLÜNÜ BAŞAKŞEHİR'E ATTI
Bu sezonki ilk golünü Başakşehir önünde penaltıdan bulan Burak, Trabzonspor maçını boş geçti. Alanya maçında penaltıdan gol bulan Burak Konya önünde de takımına 3 puana getirdi.
2014-2015'TE DE AYNI TABLO
Burak G.Saray forması giydiği 2014-2015 sezonunda da 4 haftalık bir süreçte gol atamadı. Burak diğer sezonlarda en fazla 3 haftalık bir suskunluk yaşadı.
Burak Yılmaz beklenen performansın çok altında kalırken eski günlerini aratmış oldu.
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