Son 26 sezonun en kötüsü Beşiktaş 1994-1995 sezonundan beri 34 hafta olarak oynanan Süper Lig'in 18. haftasında 28 gol atıp 24 gol yiyerek puan cetvelinde +4 averajda kaldı. Ligde 28 gol atan Siyah-Beyazlılar kendi kalesinde 24 gol gördü. Bu istatistiğiyle artı 4'te kalan Beşiktaş ligde 18. haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı.

Beşiktaş 1994-1995 sezonundan beri 34 hafta olarak oynanan Süper Lig'in 18. haftasında 28 gol atıp 24 gol yiyerek puan cetvelinde +4 averajda kaldı. Ligde 28 gol atan Siyah-Beyazlılar kendi kalesinde 24 gol gördü. Bu istatistiğiyle artı 4'te kalan Beşiktaş ligde 18. haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı.





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