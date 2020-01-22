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Son 26 sezonun en kötüsü

Beşiktaş 1994-1995 sezonundan beri 34 hafta olarak oynanan Süper Lig'in 18. haftasında 28 gol atıp 24 gol yiyerek puan cetvelinde +4 averajda kaldı. Ligde 28 gol atan Siyah-Beyazlılar kendi kalesinde 24 gol gördü. Bu istatistiğiyle artı 4'te kalan Beşiktaş ligde 18. haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı.

Son 26 sezonun en kötüsü
Beşiktaş 1994-1995 sezonundan beri 34 hafta olarak oynanan Süper Lig'in 18. haftasında 28 gol atıp 24 gol yiyerek puan cetvelinde +4 averajda kaldı. Ligde 28 gol atan Siyah-Beyazlılar kendi kalesinde 24 gol gördü. Bu istatistiğiyle artı 4'te kalan Beşiktaş ligde 18. haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı.


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