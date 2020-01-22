Bundan 1.5 yıl önce Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç arkasındaki büyük desteğe rağmen beklenen başarılara imza atamadı. Sarı-Lacivertliler geçen sezon uzun süre küme düşme hattında yer alırken, bu sezon da lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde kaldı.
BÜYÜK ÜMİTLERDE GETİRMİŞTİ
1.5 yılda yaklaşık 800 milyon Euro harcayan, 30 transfer yapan, büyük ümitlerle getirdiği Comolli ile ters düşüp yolları ayıran Koç büyük başarısızlığın faturasını başkalarına çıkarıyor.
BÜTÜN KULÜPLER NEFES ALDI
Ali Koç'a göre federasyon yanlı, harcama limitleri yanlış hesaplanıyor, tüm kulüplere nefes aldıran yapılandırma ise hatalı... Ancak Koç kendi yaptığı büyük hatalardan hiç bahsetmiyor.
KENDİ HATALARINI ANLATMIYOR
Yapılan skandal transferlerden, adeta çöpe giden milyon eurolar'dan, 1.5 yılda 4 teknik adam değiştirilmesini hiç gündeme getirmeyen Ali Koç sürekli hedef şaşırtıyor.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR
Bütün gerçeklerin farkında olan Fenerbahçe taraftarı ise isyan bayrağını açmış durumda... Taraftarlar sosyal medyada Başkan Koç'a tepki gösterirken, sert eleştirilerde bulunuyor.
PARALAR BÖYLE UÇTU
F.Bahçe yönetimi iki sezonda yaptığı transferlerin bir çoğunda hata yaptı. Paralar çöpe gitti.
İŞTE LİMİT GERÇEKLERİ
Koç, "Limitimiz transferi bitirince açıklandı" dedi ama gerçek farklı!
TFF 17 Haziran 2019'da yani Fenerbahçe henüz hiçbir transfer yapmadan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play talimatını resmi sitesinden açıkladı.
124 sayfalık belgede kulüplerin harcama limitlerinin nasıl hesaplanacağı adım adım anlatıldı.
Ali Koç, Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitleri ile ilgili olarak, "Limitler biz transfer yaptıktan sonra açıklandı" ifadesini kullandı. Ancak gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı. TFF 17 Haziran 2019'da yani Fenerbahçe hiçbir transfer yapmadan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play talimatını resmi sitesinden açıkladı. 124 sayfalık belgede kulüplerin harcama limitlerinin nasıl hesaplanacağı adım adım anlatıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler yapılan ayrıntılı açıklamaya rağmen limitleri aştı. Bu nedenle ara transferde eli kolu bağlandı.
HİÇBİR TAKIMIN HAKKI ZİYAN OLMAZ
Ali Koç'un "Engelleniyoruz" şeklindeki açıklamaları için konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler" dedi.
BÜYÜK ÜMİTLERDE GETİRMİŞTİ
1.5 yılda yaklaşık 800 milyon Euro harcayan, 30 transfer yapan, büyük ümitlerle getirdiği Comolli ile ters düşüp yolları ayıran Koç büyük başarısızlığın faturasını başkalarına çıkarıyor.
BÜTÜN KULÜPLER NEFES ALDI
Ali Koç'a göre federasyon yanlı, harcama limitleri yanlış hesaplanıyor, tüm kulüplere nefes aldıran yapılandırma ise hatalı... Ancak Koç kendi yaptığı büyük hatalardan hiç bahsetmiyor.
KENDİ HATALARINI ANLATMIYOR
Yapılan skandal transferlerden, adeta çöpe giden milyon eurolar'dan, 1.5 yılda 4 teknik adam değiştirilmesini hiç gündeme getirmeyen Ali Koç sürekli hedef şaşırtıyor.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERİYOR
Bütün gerçeklerin farkında olan Fenerbahçe taraftarı ise isyan bayrağını açmış durumda... Taraftarlar sosyal medyada Başkan Koç'a tepki gösterirken, sert eleştirilerde bulunuyor.
PARALAR BÖYLE UÇTU
F.Bahçe yönetimi iki sezonda yaptığı transferlerin bir çoğunda hata yaptı. Paralar çöpe gitti.
İŞTE LİMİT GERÇEKLERİ
Koç, "Limitimiz transferi bitirince açıklandı" dedi ama gerçek farklı!
TFF 17 Haziran 2019'da yani Fenerbahçe henüz hiçbir transfer yapmadan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play talimatını resmi sitesinden açıkladı.
124 sayfalık belgede kulüplerin harcama limitlerinin nasıl hesaplanacağı adım adım anlatıldı.
Ali Koç, Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitleri ile ilgili olarak, "Limitler biz transfer yaptıktan sonra açıklandı" ifadesini kullandı. Ancak gerçeğin çok farklı olduğu ortaya çıktı. TFF 17 Haziran 2019'da yani Fenerbahçe hiçbir transfer yapmadan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play talimatını resmi sitesinden açıkladı. 124 sayfalık belgede kulüplerin harcama limitlerinin nasıl hesaplanacağı adım adım anlatıldı. Ancak Sarı-Lacivertliler yapılan ayrıntılı açıklamaya rağmen limitleri aştı. Bu nedenle ara transferde eli kolu bağlandı.
HİÇBİR TAKIMIN HAKKI ZİYAN OLMAZ
Ali Koç'un "Engelleniyoruz" şeklindeki açıklamaları için konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz. Hepsi gerekli şekilde değerlendirilir ve kurullarımız o kararları verirler" dedi.
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