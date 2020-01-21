Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 21.01.2020 14:05
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 14:33

Medipol Başakşehir - Kırklarelispor canlı yayın

'nda heyecan, son 16 turu rövanş maçlarıyla devam ediyor... İlk maçında Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, deplasmanda alacağı galibiyetle çeyrek finale çıkmanın hesaplarını yaparken, ev sahibi Kırklarelispor ise sahasında bir üst tura çıkarak sürpriz yapmak istiyor. Kırklarerlispor - Başakşehir karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI | Başakşehir - Kırklarelispor

Son 16 Turu rövanş maçında Kırklarelispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1'lik beraberlikle bitmişti.

CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

KIRKLARELİSPOR: İbrahim Demir, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Davut Babur, Emre K., Bahır, Yüksel, Caner Koca, Enis, Malik, Mert Sinan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Skrtel, Clichy, Visca, Aleksic, Azubuike, Berkay Özcan, Aziz Behich, Demba Ba, Gulbrandsen

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriZiraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir - Kırklarelispor canlı yayın
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri