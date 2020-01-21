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  • 21.01.2020 15:16
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 15:29

finali 21 Mayıs'ta oynanacak

'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kupada son 16 turu mücadelelerinin tamamlanmasın az bir süre kala çeyrek final, yarı final kura çekim tarihleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekiminin 24 Ocak Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

ZTK final tarihi belli oldu!

'nda heyecan son 16 turu mücadeleleriyle tam gaz devam ediyor. Öte yandan kupada çeyrek final ve yarı final mücadelelerinin yanı sıra final müsabakasının da tarihi belli oldu.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi cuma günü (24 Ocak 2020) gerçekleştirilecek organizasyon ile belli olurken kupa 21 Mayıs Perşembe günü sahibini bulacak.

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