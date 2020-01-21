Türkiye Kupası’nda rövanş zamanı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş heyecanı başlıyor... Bugün iki karşılaşma oynanacak. Başakşehir evinde 1-1 berabere kaldığığı Kırklareli'ye konuk olacak. 14.00'teki maçı A Spor yayınlayacak. 20.30'da ise Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak. 0-0 biten ilk maçın rövanşı ATV ekranlarında olacak.
- Spor
- 21.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.