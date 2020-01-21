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Türkiye Kupası’nda rövanş zamanı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş heyecanı başlıyor... Bugün iki karşılaşma oynanacak. Başakşehir evinde 1-1 berabere kaldığığı Kırklareli'ye konuk olacak. 14.00'teki maçı A Spor yayınlayacak. 20.30'da ise Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak. 0-0 biten ilk maçın rövanşı ATV ekranlarında olacak.

Türkiye Kupası’nda rövanş zamanı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş heyecanı başlıyor... Bugün iki karşılaşma oynanacak. Başakşehir evinde 1-1 berabere kaldığığı Kırklareli'ye konuk olacak. 14.00'teki maçı A Spor yayınlayacak. 20.30'da ise Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak. 0-0 biten ilk maçın rövanşı ATV ekranlarında olacak.

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