Türkiye Kupası’nda rövanş zamanı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş heyecanı başlıyor... Bugün iki karşılaşma oynanacak. Başakşehir evinde 1-1 berabere kaldığığı Kırklareli'ye konuk olacak. 14.00'teki maçı A Spor yayınlayacak. 20.30'da ise Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak. 0-0 biten ilk maçın rövanşı ATV ekranlarında olacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş heyecanı başlıyor... Bugün iki karşılaşma oynanacak. Başakşehir evinde 1-1 berabere kaldığığı Kırklareli'ye konuk olacak. 14.00'teki maçı A Spor yayınlayacak. 20.30'da ise Fenerbahçe ile Kayserispor karşılaşacak. 0-0 biten ilk maçın rövanşı ATV ekranlarında olacak. TÜM MANŞETLER