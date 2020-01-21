Gol Fırtınası Avrupa'yı etkisi altına aldı. Trabzonspor, Süper Lig'in en golcü takımı olurken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ile karşılaştırıldığında da birçok devi geride bıraktı. Fırtına, İspanya'da 20 haftada 50 gol bulan Barcelona'dan sonra en golcü ikinci takım konumunda.
FRANSA'DA TEK RAKİBİ PSG
Fırtına, 20'nci haftası tamamlanan Fransa Ligue 1'de 50 gollü Paris Saint- Germain'in ardından ikinci sırada. Trabzonspor, İtalya Ligi'nde ise Atalanta ve Lazio'dan sonra geliyor.
PREMIER LİG'DE 4. SIRADA
Trabzon, 23'üncü haftası oynanan İngiltere Premier Lig'e göre de 64 gollü M.City, 52 gollü Liverpool ve 48 gollü Leicester City'nin ardından 4'üncü sırada bulunuyor.
DORTMUND İLE YARIŞIYOR
Bordo-Mavili ekip, 18'inci haftası tamamlanan Almanya Bundesliga'da attığı gol bakımından 51 gollü Leipzig, 50 gollü Bayern Münih ve 46 gollü Borussia Dortmund'un ardından 4'üncü sırada.
SON İKİ HAFTADA 12 GOL
Süper Lig'in en fazla gol atan takımı olan Trabzonspor, son iki haftada rakip fileleri 12 kez havalandırdı.
Nwakaeme bu sezon 28 maçta forma giydi. 9 gol atarken 7 de asist yaptı. Ligde ise 7 gole imza attı.
CRYSTAL TARAFTARI ÇILDIRDI
Sörloth ligde 15 gole ulaştı. Kiralık geldiği C.Palace'ın taraftarları oyuncuyu geri istedi. Trabzon taraftarları satın alma opsiyonun kendilerinde olduğunu hatırlatarak İngilzler'e takıldı.
CHELSEA'DEN HOCA GELİYOR
Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'da menajer Frank Lampard'ın yardımcısı olarak görev yapan 48 yaşındaki Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı. Newton, daha önce Obi Mikel ve Sturridge ile çalışmıştı.
FRANSA'DA TEK RAKİBİ PSG
Fırtına, 20'nci haftası tamamlanan Fransa Ligue 1'de 50 gollü Paris Saint- Germain'in ardından ikinci sırada. Trabzonspor, İtalya Ligi'nde ise Atalanta ve Lazio'dan sonra geliyor.
PREMIER LİG'DE 4. SIRADA
Trabzon, 23'üncü haftası oynanan İngiltere Premier Lig'e göre de 64 gollü M.City, 52 gollü Liverpool ve 48 gollü Leicester City'nin ardından 4'üncü sırada bulunuyor.
DORTMUND İLE YARIŞIYOR
Bordo-Mavili ekip, 18'inci haftası tamamlanan Almanya Bundesliga'da attığı gol bakımından 51 gollü Leipzig, 50 gollü Bayern Münih ve 46 gollü Borussia Dortmund'un ardından 4'üncü sırada.
SON İKİ HAFTADA 12 GOL
Süper Lig'in en fazla gol atan takımı olan Trabzonspor, son iki haftada rakip fileleri 12 kez havalandırdı.
Nwakaeme bu sezon 28 maçta forma giydi. 9 gol atarken 7 de asist yaptı. Ligde ise 7 gole imza attı.
CRYSTAL TARAFTARI ÇILDIRDI
Sörloth ligde 15 gole ulaştı. Kiralık geldiği C.Palace'ın taraftarları oyuncuyu geri istedi. Trabzon taraftarları satın alma opsiyonun kendilerinde olduğunu hatırlatarak İngilzler'e takıldı.
CHELSEA'DEN HOCA GELİYOR
Trabzonspor, yardımcı antrenörlük görevi için İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'da menajer Frank Lampard'ın yardımcısı olarak görev yapan 48 yaşındaki Eddie Newton ile prensip anlaşmasına vardı. Newton, daha önce Obi Mikel ve Sturridge ile çalışmıştı.
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