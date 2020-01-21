Son dakika haberi... Trabzonspor Hüseyin Cimşir ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
Trabzonspor'da son dakika! Trabzonspor Hüseyin Cimşir ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşma "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadeleriyle duyuruldu.
"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır"
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