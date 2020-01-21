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  • 21.01.2020 15:43
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 15:45

Son dakika haberi... Hüseyin Cimşir ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı

'da son dakika! Trabzonspor Hüseyin Cimşir ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Anlaşma "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır" ifadeleriyle duyuruldu.

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